Rivaldo insta a donar a los jugadores brasileños: "Es difícil quedarse en casa con hambre"

En un momento difícil como el que atraviesa el mundo, es importante que las élites mantengan los pies en la tierra. Son necesarios discursos como el de Rivaldo, que este domingo dio un emotivo mensaje en sus redes sociales con el que se acordó de los más necesitados y pidió ayuda a los jugadores brasileños para que colaboren la lucha contra el coronavirus.

"Hoy me puedo quedar en casa. Puedo llamar al supermercado y que me traigan el pedido. Ayer pasó eso aquí en Orlando, Estados Unidos. Mi esposa llamó y rápidamente las compras llegaron. Hace 20 años no podía hacer eso. Estaba en Paulista (Pernambuco), vendiendo croquetas, helados, dulces para poder desayunar al día siguiente, para poder comer", contó el ex jugador del Barcelona.

"Imagino lo que la gente está pasando y escuchan pedidos para que se queden en casa. No es fácil estar en casa con hambre. Mirar a tus hijos, a tu madre, y quedarte en casa. Yo quiero pedir a la gente que lo haga, que se quede en casa para que no se contaminen por el virus", continuó emocionado.

Dentro de su mensaje, Rivaldo propuso donar cestas de comida a las iglesias. Él entregó 200 a una institución de su localidad natal y le lanzó este desafío de hacer lo mismo a Fernandinho, que actualmente juega en el Dangdai Lifan de China. "No va a resolver el problema al 100% pero va a ayudar a la gente", añadió.

"Donad dinero particular vuestro, que está en vuestras cuentas, para que la gente se pueda quedar en casa sin pasar hambre. Yo pasé hambre y es duro. Es duro ir a entrenar y no tener nada para comer. Eso pasó conmigo y yo vencí en la vida pero es duro. Fue un momento difícil. Ahora es un momento difícil. No podemos hablar solo del Gobierno, nosotros podemos hacer algo también. Por favor, vamos a ayudarnos unos a otros en este momento. Vamos a ayudar a la gente que no tiene para comer", concluyó.