Rivaldo pide al Barça aspirar a algo más que la Copa

La temporada del Barcelona está al límite de lo que puede ser considerado exitoso, pero para Rivaldo, si solo ganara la Copa sería un fracaso. El ex futbolista brasileño, en su habitual discurso para 'Betfair', casa de apuestas de la que es embajador, analizó la situación del conjunto 'culé'.

Rivaldo, embajador de la casa de apuestas 'Betfair', analizó desde su punto de vista la temporada azulgrana. "Siempre es bonito luchar por títulos y alcanzar la final de Copa pone al equipo cerca de ese objetivo, pero después de las recientes inversiones, no creo que ganarla salvará la temporada del Barcelona", dijo, para empezar.

"En mi opinión, con la Champions casi perdida, el Barcelona debería luchar por conseguir LaLiga. Todavía tiene partidos y oportunidades por delante para pelearlo. Si se las apaña para ganar ambos títulos, entonces sí, podríamos decir que ha sido una temporada exitosa", continuó.

También tocó la cuestión que atañe a Griezmann. "Ahora Griezmann ha sido relegado al banquillo, pero el equipo sigue cosechando buenos resultados, lo que viene a demostrar que Koeman lleva razón sentando a Griezmann en el banquillo. Eso, con todo, no es contradictorio con la idea de que Griezmann sigue siendo un grandísimo jugador", valoró.

"Pero tiene que probarlo en el campo cada vez que el entrenador lo llame, porque aún no lo ha convencido. De todas formas, yo creo que Griezmann todavía tiene tiempo de demostrar su valor en el club", apuntó también Rivaldo.

Sobre el futuro de Koeman, Rivaldo apuntó, en cierto modo, hacia su continuidad. "Su celebración con los jugadores después del partido demuestra que está centrado en el trabajo de poner al Barcelona de nuevo en el lugar donde merece", comentó.

"Está construyendo una buena química con el vestuario y eso puede aumentar el optimismo en torno al club en el futuro", dijo también, al respecto del técnico neerlandés.

A quien no dudó a la hora de elogiar fue al portero, Ter Stegen. "Siempre mencionamos y hablamos de los delanteros, porque son los que brillan con los goles, y eso está bien, pero es que Ter Stegen lleva haciendo unas cuantas temporadas magníficas con el club en una situación complicada. Es muy, muy importante para el Barcelona", destacó Rivaldo.

Y acabó tocando el tema polémico por excelencia, el 'Barçagate'. "Todo lo que ha pasado esta semana ha demostrado que la presidencia de Bartomeu ha tenido más cosas malas que buenas. El club necesita pasar página", dijo.

"Ahora habrá elecciones y el club pronto tendrá un nuevo presidente. Sea el que sea, sólo le deseo lo mejor para reconstruir el club y estabilizarlo, no sólo en el aspecto económico, sino también en el deportivo", continuó.

Nuevo presidente que parece que llegará con fichajes bajo el brazo, aunque a Rivaldo le cueste creerlo. "Creo que un candidato, cuando quiere ser presidente de un club pues ¿tiene que decir algo, no? Un candidato dice que va a gastar 200 millones de euros", expuso.

"Bueno, la verdad es que no sé de dónde los va a sacar porque la situación del club no es buena. Si gana, vamos a ver lo que va a pasar y si se va a gastar 200 millones de euros y si va a traer buenos jugadores. No es fácil porque la situación del Barcelona no es buena", apuntó, para finalizar, el ex delantero brasileño.