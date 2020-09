Rivaldo pidió respeto por Suárez e instó a Koeman a dosificar a Messi

El Barcelona vive tiempos convulsos, y su ex futbolista Rivaldo lo sabe. Desde su puesto como embajador de betfair, el ex jugador ha analizado la situación de Suárez y Messi.

Rivaldo dijo estar convencido de que Suárez se quedará finalmente en el Barcelona, aunque los acontecimientos parecen querer desembocar en su marcha a Italia. "Aparentemente Suárez no se va a mover del Barcelona ni se irá a la Juventus", afirmó, quizá errado.

"Y a mí me parece bien, porque Suárez se ha ganado el derecho a continuar, aun incluso después de que el entrenador le dijera que no cuenta con él. Tiene contrato, es un gran jugador y no podemos olvidar que es el tercer máximo goleador en su historia, así que me parece normal su postura", añadió.

Si se quedase, como Messi, Rivaldo consideró oportuno que Koeman los dosifique. "Los dos están por encima de los 33 años. Por eso creo que Koeman debería cuidar más que nunca su estado físico, dosificarlos para que lleguen bien a los momentos de la temporada", explicó.

Eso sí, pidió a Griezmann dar un paso al frente y galones para Ansu Fati. "Si Koeman dosifica más a Suárez y Messi, otros jugadores como Ansu Fati o Griezmann podrían tener más galones. Creo que sería una transición perfecta para el momento en el que Messi y Suárez se marchen", valoró.

"Claro que los dos deben responder a Koeman, porque si no el entrenador tendrá que tirar de veteranos más de lo que seguramente quiera. Al fin y al cabo, la vida para un entrenador son los resultados", apuntó también, al respecto.

Y aseguró estar a disposición del club, salga quien salga elegido de las próximas elecciones. "Siempre estoy disponible para el Barcelona, aunque nadie me ha contactado todavía", advirtió, para finalizar, Rivaldo.