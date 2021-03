Rivaldo recomendó a Alaba al Barça... pero no por adelantarse al Madrid

El verano está a la vuelta de la esquina y, con él, el mercado ya empieza a moverse. Los clubes van elaborando la hoja de ruta con los pasos a dar para la 2021-22.

Rivaldo analizó la actualidad deportiva con 'Betfair'. El que en su día fuera jugador del FC Barcelona recomendó a su ex equipo que fiche a David Alaba para la zaga.

"Alaba es un jugador 'top', actualmente campeón de Europa y con muchos años de fútbol por delante. Claro que sería magnífico ficharlo. Sería una mejora excelente para la defensa 'culé", destacó.

El Real Madrid también le sigue la pista al jugador del Bayern, pero Rivaldo cree que no debe entrar en ese juego el conjunto catalán. "Si lo ficha el Barça, muchos lo verán como una victoria contra el eterno rival, pero yo no lo creo así. El Barcelona ha de centrar en sí mismo y no pensar en los rivales. Solo así podrá volver a ser un equipo europeo fuerte, como el de hace años", opinó.

Pese a que Rivaldo llegó a colocar a Messi en el PSG, ha cambiado de parecer y opina que con Laporta en la presidencia, el '10' seguirá. "Cada vez creo más y más que Messi podría alcanzar un acuerdo con la nueva directiva para firmar una renovación y quedarse en el club unos cuantos años más. Solo hay que ver el subidón de confianza que ha tenido Messi desde la elección de Laporta, con el que se lleva genial. Todo eso aumentan considerablemente sus opciones de quedarse algunos años", apuntó.

Al que no ve en el Camp Nou es a Neymar... al menos no como jugador azulgrana. "Las opciones de que regrese quizá se hayan evaporado. El PSG está haciendo fuertes inversiones para pelear por la Champions", analizó.

Rivaldo ensalzó los métodos de Koeman y cree que ayudarán indirectamente a España. "Su huella se deja ver hasta en 'la Roja'. Ahí está Pedri... Seguramente otros jóvenes 'culés' puedan seguir sus pasos. La confianza que Koeman está depositando en los más jóvenes será crucial para que Luis Enrique se beneficie de ello", opinó.

En cuanto al Real Madrid, Rivaldo defendió la continuidad de Zidane al frente del primer equipo, aunque dijo que ve a Raúl como futuro técnico en un futuro. "No veo a Zidane yéndose a final de temporada, lo está haciendo muy bien. Y tampoco veo a Raúl alentando que las cosas le vayan mal a Zidane para sustituirlo, pero está claro que algún día ocupará su posición. De hecho, está siguiendo sus pasos", finalizó.