Rivaldo salió en defensa de Courtois tras sus críticas al Barça

Los aficionados del Barcelona no estarán muy contentos con Rivaldo. El ex jugador azulgrana defendió a Courtois después de que el belga afirmase que habían sido mejor que el cuadro 'culé'.

"Las palabras de Courtois no me parecen polémicas porque se tratan de comentarios perfectamente normales viniendo de un futbolista que está luchando por el título y que sabe que, en circustancias normales, tendría muchos partidos por delante para recortar la diferencia de dos puntos que le separan del Barcelona", dijo el embajador de 'Betfair'.

Rivaldo defendió la competitividad del Real Madrid y del portero: "No conozco ningún club que no esté en opciones de remontar sus posiciones que no se sintiera mal por una cancelación de la Liga. Lo mejor es que se pueda terminar el campeonato y solo así coronar al nuevo campeón".

"Si la pandemia sigue bajo control y las autoridades dan luz verde jugar, será mucho mejor terminar la temporada para mantener la pureza de la competición intacta", añadió el ex jugador brasileño.

Courtois no fue el único tema tratado, también el propio Barcelona. "Decidió vender a algunos jugadores en enero lo que, con las lesiones que sufrieron Suárez o Dembélé, ha dejado una plantilla corta, especialmente para los poquitos meses que quedan por jugar y, además, dos partidos por semana", explicó.

"Setién va a tener que gestionar con mucho cuidado sus recursos en esta fase y seguramente tenga que tirar de la gente de la cantera. Todo eso puede ser un problema, pero creo en la calidad de las inferiores del Barcelona. Sí, pese a esas dificultades creo que los 'culés' estarán en condiciones de ganar el título", firmó el ex jugador.

Por último, Rivaldo habló de la vuelta al fútbol. "El Barcelona ha ganado 13 partidos y solo ha concedido un empate, ante el Real Madrid en su estadoi. Teniendo en cuenta esto, y conociendo como conozco lo que aprieta la afición del Camp Nou, creo que jugar a puerta cerrada será un problema para que logren el título", firmó.

"Jugar sin aficionados es una experiencia totalmente diferente. Los jugadores lo notan. Ahora bien, si un equipo quiere ser campeónn, debe adaptarse a las dificultades. Al finl y al cabo todos tendrán los mismos hándicaps", sentenció.