Rivaldo se deja querer: "Quiero volver al Barça, allí triunfé"

Rivaldo, histórico del FC Barcelona y embajador de Betfair, confesó que uno de sus grandes deseos es entrar a trabajar en el club azulgrana. Con las elecciones del 24 de enero en el horizonte, el brasileño se deja querer por los precandidatos.

"Está en mi cabeza desde hace tiempo volver algún día, porque en el Barcelona he sido muy, muy feliz. Quiero con ese posible regreso ayudar al equipo en su recuperación. Así que sí, no es ningún secreto que estoy esperando esa posibilidad porque allí triunfé. Escribí una bonita historia en Barcelona", aseveró el ex delantero.

"El club está pasando por un tiempo difícil, complicado. Claro que estoy pendiente de la evolución de las elecciones que se han convocado para principios de 2021, porque deseo lo mejor y que haya una mejoría rápida", agregó Rivaldo.

Pese a sus intenciones, lo hace de buena fe y sin querer apretar a nadie: "Pero no quiero forzar una situación de este tipo ofreciéndome al club sin ninguna conversación previa ni nada. No estoy interesado con una vuelta rápida, no tengo prisa, pero no niego que siempre escucharé cualquier propuesta que tenga".

"Cualquier función en la que pudiera ayudar sería bienvenida, lo importante es apoyar al club y hacer que siga creciendo, aunque ahora fuera de los terrenos de juego. A cualquier jugador que haya tenido un buen periodo en un equipo le encantaría volver alguna vez aunque sea para hacer otras cosas", continuó.

De aquellos años en los que jugó con el FC Barcelona, Rivaldo se queda con un compañero ideal: "Tuve en España muchos, muchos compañeros. Compartí campo con grandísimos futbolistas, pero tengo cero dudas de que mi relación con Kluivert fue la mejor de todas, el matrimonio perfecto".

"Teníamos una química impresionante y una gran capacidad para entendernos. Es que a veces, antes de que hiciéramos algo, ya sabíamos cuál sería la respuesta del otro. Jugar con él era magnífico porque no era un simple delantero, sino que también le gustaba repartir juego, llegar desde atrás y acabar asistiendo. A mí me dio muchos pases de gol… y bueno, yo también se los di a él", aseveró sobre aquella conexión con el neerlandés.

Y fuera de su equipo, Rivaldo tiene claro cuál fue su enemigo más duro: "He comentado alguna vez que Zidane era un rival temible cuando jugué en España, pero no era el único rival que me provocaba ese enorme respeto. Djalminha es otro".

"Djalminha era tremendo, terrorífico cuando cogía la bola. Tenía una cantidad de recursos y de habilidades, unos regates... era genial. Lo disfruté cuando lo tuve conmigo en La Coruña, pero luego lo sufrí como rival en el Barcelona", dijo de su compatriota.

"A Djalminha lo respetábamos mucho los rivales, porque nunca sabías con qué te iba a salir, qué te iba a hacer. Tal era su abanico de opciones técnicas. Era un 'crack' que tuvo un rendimiento excelente en el Deportivo", concluyó.