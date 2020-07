Rivaldo ve a Lewandowski "para competir con Messi o Cristiano"

Rivaldo, al igual que hizo un día antes Dimitar Berbatov, lamentó la oportunidad que ha perdido Robert Lewandowski de haber ganado el primer Balón de Oro de su carrera. Y puede que ya no tenga más.

"Tras su magnífica temporada, estaba muy bien posicionado para competir con Messi o Cristiano. Es una ocasión perdida para sus carreras, pero sobre todo para Lewandowski comparado con ellos, que ya han ganado varios trofeos y no será un problema para sus carreras", comentó el ex futbolista brasileño.

Con todo, el que fuera ganador del galardón de 'France Football' en 1999 entendió que no se celebre esta edición. "Ha sido una buena decisión, teniendo en cuenta lo que está viviendo el mundo en la actualidad. La decisión es de respeto a todo el mundo, no solo al fútbol; el hecho de no registrar un ganador es algo a destacar", agregó.

Además, de cara a la próxima temporada también postuló a otro que no se ha estrenado: Kevin de Bruyne. "Si sigue mejorando, estará dentro de la élite pronto".

Anecdóticamente, Rivaldo también se refirió a la posibilidad de que su hijo Rivaldinho, actualmente en el Viitorul Constanza de la Liga Rumana, dé el salto al fútbol español, como se viene diciendo: "Espero que suceda, es un sueño que él tiene y a sus 25 años podría ser el momento perfecto para dar ese paso e impulsar así su carrera".