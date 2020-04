Rivaldo ve a Mbappé en el Madrid

El nombre de Kylian Mbappé lleva vinculado al Real Madrid desde su llegada al PSG. Rivaldo, ex jugador del Barcelona, valoró la posible llegada del delantero galo al Santiago Bernabéu.

"El Real Madrid debería firmar a Mbappé en 2021. Por supuesto, el atacante francés sería una gran incorporación y un gran impulso para el club", dijo Rivaldo, embajador de 'Betfair'.

Sacar a Mbappé del PSG no es fácil, como argumentó el brasileño. "No le dejará ir tan fácilmente o por un precio bajo, pero el fútbol es un comercio y el jugador no quiere quedarse mucho más tiempo en el fútbol francés, por lo que creo que tarde o temprano se mudaría a España", añadió.

"Con todo su talento y como campeón del mundo con Francia, querrá dar un paso adelante en su carrera y jugar en una de las mejores ligas del mundo", explicó Rivaldo sobre las motivaciones de Mbappé.

Y es que precisamente los objetivos marcarían su llegada a España: "El PSG es un contendiente de la Champions League, pero el jugador buscará un desafío nacional más grande en LaLiga o la Premier League", sentenció.

El PSG atará a Mbappé y a Neymar este verano, más con la crisis económica derivada del COVID-19. Es por ello que el verano de 2021 se marca en rojo en la casa blanca para acometer su fichaje, pues solo le quedaría un año de contrato.