"River es el Madrid de Argentina y Boca el Barça"

Este domingo, el fútbol argentino está de celebración porque entra a escena el 'Superclásico'. Boca y River se ven las caras en la Bombonera en un partido de gran envergadura.

Ruggeri, en su intervención en 'ESPN', habló de las similitudes que hay entre los dos grandes del país y los del fútbol español: Real Madrid y FC Barcelona.

"River es el Madrid de Argentina, la Casa Blanca, y Boca es el Barça", dijo el 'Cabezón' después de ser preguntado en el programa 'Fútbol 90'.

No contento con eso, Ruggeri dio sus argumentos. "Yo cuando me fui de Boca a River, que no había problemas de nada de todos los que yo había tenido, yo creía que había entrado en un equipo europeo", espetó.