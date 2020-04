"River nos debe 320.000 dólares y no nos atiende al teléfono"

Belgrano y River Plate están en disputa por el traspaso de Matías Suárez. Belgrano pide una compensación de 320.000 dólares, unos 295.000 euros, que el 'Millonario' aún no ha pagado.

"Les llamamos como 50 veces y no nos atienden. Con 'D'Onofrio no hablo desde que hicimos la operación. Después no nos respondieron más", explicó Jorge Franceschi, presidente de Belgrano, a 'Radio Continental'.

De esta forma, Belgrano reclama 295.000 euros después de que Matías Suárez cambiase de equipo en la temporada 2018-19. Desde entonces, el atacante está en las filas de River Plate.

"El éxito les da impunidad. River nunca pagó a tiempo y siempre tuvimos paciencia. Nos dieron largas y ahora hablan de que no pueden pagar por la cuarentena", lamentó Franceschi.