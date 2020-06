Robben amenaza con volver a calzarse las botas

A sus 36 años, Robben ha vuelto a insinuar que podría descolgar las botas y volver al fútbol activo. Ya lo insinuó nada más retirarse, y ahora ha vuelto a hacerlo.

Se retiró en el Bayern, y se ha dicho que podría volver a prestar un último servicio al club muniqués, porque todavía vive allí. "Lamento decepcionarte, la posibilidad de volver al Bayern es completamente imposible", respondió, cuestionado por ello por 'Sport1'.

"En cuanto a la próxima temporada, nunca se sabe, no voy a decir sí o no", dijo, intrigante, el ex internacional neerlandés.

Y todo, porque aún vive en Alemania, aunque en esta entrevista aseguró que se volverá a Países Bajos a final de mes. ¿Volverá a calzarse las botas en su país natal? ¿Le veremos de nuevo en el Groningen o el PSV?