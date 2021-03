Róber Correa avisa a sus compañeros de lo que es el Cádiz

El defensa del Eibar Róber Correa, que militó anteriormente en las filas del Cádiz, ha valorado este miércoles que su ex equipo es el que "más sacrificio" demuestra de toda la Primera División, "e incluso de Segunda", ya que "no les importa no tener la pelota".

"Su entrenador (Álvaro Cervera) lo dice, no quiere la posesión, ya que sus jugadores saben sufrir sin la posesión. A mí, me parece muy meritorio, porque es muy complicado encontrar esos jugadores y convencerles de que haciendo eso van a sacar resultados", ha dicho Correa en declaraciones a los medios del club.

A juicio de Róber Correa, los puntos fuertes del Cádiz son las "transiciones", ya que son "rápidas", y también que son "sólidos" en defensa, por lo que cree que será complicado superarlos en el uno contra uno.

En estos momentos, el Cádiz está situado un puesto por encima del Eibar, con una ventaja de tres puntos sobre los 'armeros', por lo que ganar este encuentro dará un "plus de confianza" al conjunto de José Luis Mendilibar, a la vez que meterá a los gaditanos "un poco más en la pelea" por la permanencia.

El defensa extremeño ha señalado que el Eibar tiene que intentar "minimizar" esos "pequeños errores" que jornada tras jornada les están costando la pérdida de puntos. "Creo que son los que nos están matando y yo creo que, si lo logramos, el equipo competirá muchísimo mejor", ha añadido.

A pesar de la delicada situación clasificatoria, Róber Correa estima que su equipo va por "buen camino" y que "en breve" llegarán las victorias y los "buenos resultados".

Ha destacado que, de los diez últimos clasificados, el Eibar es de los que más tira a puerta y menos disparos recibe, unos datos que al final se tienen que ver reflejados en la clasificación.