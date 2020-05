Róber Pier asegura estar listo para volver tras pasar un año lesionado

El defensa levantinista sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en el penúltimo encuentro de la temporada 2018-19 contra el Girona que se disputó el 12 de mayo de 2019 y en el que su equipo certificó la permanencia en Primera División, por lo que hace dos semanas completó un año sin jugar.

El futbolista gallego explicó que la situación vivida ha supuesto un reto porque, cuando parecía que mejoraba y ya estaba entrenando con el grupo, llegó el parón por el confinamiento. "Ahora estoy contento por volver a entrenar con todos y por ir cogiendo forma física", señaló en declaraciones facilitadas por el club.

"Me encuentro muy bien, pensaba que me iba a costar más al reanudar los entrenamientos después de este parón, pero la verdad es que la rodilla responde bien y me veo preparado para poder seguir entrenando y para lo que venga después", añadió.

El primer partido de su equipo tras el parón será el derbi contra el Valencia. El defensa manifestó que reanudar así la competición es interesante para todos y que se tienen que tomar este encuentro "con motivación, con mucha ilusión y con ganas de ganar" ya que sería un buen empujón para empezar.

Sobre la situación del equipo, Pier manifestó que aunque tengan "un buen colchón" de puntos y se encuentren en una posición "bastante cómoda" deben intentar conseguir los puntos necesarios para la permanencia cuanto antes.

"No nos podemos equivocar y pensar mucho más allá, lo primero es lo primero. Como quedan once partidos, igual podemos conseguir antes los puntos y si lo hacemos antes pues ya miraremos hacia arriba, pero de momento nuestro objetivo es claro", puntualizó.

El Levante jugará los seis partidos que le quedan como local en el estadio Olímpico Camilo Cano de La Nucía y el jugador explicó que en los vídeos y fotos que han visto parece que el césped está muy bien, que es lo más importante, y valoró que las instalaciones son nuevas. "El campo tiene buena pinta", concluyó.