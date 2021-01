Robert Sánchez, el meta español que se convirtió en pesadilla de Guardiola

Robert Sánchez es el portero de moda en la Premier. El español dejó el asedio del Manchester City en un pírrico 1-0, en la visita del Brighton & Hove Albion al Etihad Stadium.

El cartagenero de 23 años fue el héroe de su equipo con paradas espectaculares que desesperaron el pasado 13 de enero a los hombres de Pep Guardiola.

En unas declaraciones concedidas a 'Marca', el meta de moda ha querido hablar de su gran momento: "Me fijo en todos e imagino que ellos también me están viendo. Mis ídolos siempre fueron Casillas y De Gea. España produce porteros muy buenos. Somos más rápidos, ágiles... y eso nos da ventaja".

"Después de lo que he vivido, me siento bastante contento de haber debutado con 23 años en esta Liga. Empezamos la temporada con cuatro porteros, bajé al filial para coger ritmo, apreté hasta que tuve la oportunidad... y la aproveché", añadió.

Además, comentó sobre su gran partido ante el City: "Sabía que iba a estar ocupado. El City es un equipazo. Jugamos muy bien e hice lo que pude. Paré cinco, entró una... De Bruyne, al final, me echó una mirada que ya sabía lo que me quería decir con los ojos".

Sobre el momento de su fichaje por el conjunto inglés, el arquero español recordó: "Fui a Brighton a entrenar un par de semanas. Me enseñaron las instalaciones, el club... y la decisión fue instantánea. No sentí vértigo ni miedo, mi sueño siempre fue jugar en Inglaterra".

"La League One y Two me han hecho mejor. El fútbol español me dio la velocidad, la reacción, las paradas... e Inglaterra me ha ayudado a destacar en los balones aéreos", sentenció Robert Sánchez.