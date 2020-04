"Roberto Carlos corrió 100 metros en 10,8 segundos; Ronaldo tenía rasgos de Ben Johnson..."

A los 'Galácticos' se les achaca que pudieron ser más de lo que fueron, pero sus virtudes físicas estaban fuera de toda duda. Así lo explica José Luis San Martín, preparador físico del Madrid en aquella época.

"A Roberto Carlos le piqué y le dije: 'Tú en 100 metros valdrías más de 11 segundos'. Me miró y me respondió: 'Profe, vamos a comprobarlo ahora mismo'. Le dije que acababa de entrenarse y que no era buen momento, pero ya no había marcha atrás. 'Coge el cronómetro que lo hacemos", insistió. Hizo 10,8 segundos. Un tiempo brutal. Habría sido un magnifico velocista", asegura San Martín en 'Marca'.

Ronaldo Nazário también lo habría sido, y eso que en el Real Madrid llegó tras haber pasado duras lesiones de rodilla. "Ronnie hubiese sido un magnífico velocista de 60 metros en pista cubierta, con unas características muy parecidas a Ben Johnson. En 60 metros podría estar entre 6,8 segundos y 7,8 segundos perfectamente. Tenía una fibra rápida muy potente, pero se fatigaba pronto. Era muy explosivo", recuerda.

De Beckham asegura que habría sido bueno en 800 metros, que Raúl podría haberse dedicado al maratón perfectamente y que Figo y Zidane eran aptos para el cross. "En un partido de Champions llegó a recorrer 14 kilómetros", rememora San Martín sobre el ex '7' blanco.