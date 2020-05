Roberto Jiménez explicó lo complicado que le ha resultado entrenar en casa

Roberto Jiménez (34), que llegó al Alavés en el mercado invernal aunque aún no ha debutado, expuso cómo vivió el confinamiento por el coronavirus.

"Hay que saber manejar la incertidumbre. Ojalá podamos acabar de la mejor manera posible con este virus pero tendremos que ser conscientes de lo devastador que está siendo", apuntó.

"En las primeras semanas del confinamiento las cosas empezaron muy bien pero luego se hace todo muy rutinario", añadió.

El portero también habló sobre la vuelta a la actividad y lo complicado que es entrenar en casa: "Piensas que estás mejor de lo que realmente estás. No hemos dejado en entrenar pero en un espacio muy reducido por lo que acabas reventado"

"Los movimientos, espacios y superficies que manejas son insuficientes y más para un portero, que necesitas balón, suelo, distancias largas y también cortas. En cualquier caso, todos vamos a tener la misma sensación, es un poco como cuando llegas a la pretemporada", continuó

"A nivel mental, el asunto es ya algo más particular. Lo que más intranquilo me tiene a mí es la incertidumbre que hay ahora mismo en todas partes", expuso.

Eso sí, Roberto Jiménez ha podido disfrutar de otras aficiones como cocinar, leer o conversar al quedarse en casa y reveló otra de sus pasiones.

"También me encanta la música. Me compré mi primera batería con once años y desde hace dos también toco el piano", afirmó.

"Es un instrumento que siempre me ha gustado mucho y para mí ahora supone un reto. Tanto la música como el deporte se parecen en muchas cosas porque pueden llegar a ser muy ingratos. Dejas de tocar y pareces un mono en una cacharrería y, si no entrenas durante un par de semanas, estás tieso", señaló.

Por último, el guardameta recordó cómo empezó su carrera: "Debuté en Primera con 19 años. Estaba en el Atlético de Madrid y fue en Pamplona. Leo Franco arrastraba molestias en el cuádriceps, Cuéllar tenía un dedo roto y a Falcón le habían expulsado en el partido anterior"

"Fue cuando llegó Bianchi y me preguntó si yo quería jugar. Imagínate... El partido fue el 22 de diciembre de 2005 y, desde entonces, nunca he comprado lotería de Navidad porque ya me tocó ese día", continuó.

Pero, curiosamente, Roberto Jiménez no siempre fue portero: "Cuando era niño, empecé de central por mi estatura pero me aburría y como faltaba gente para la portería, me acabé poniendo yo"