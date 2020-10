Roberto lamentó que la expulsión cambiara tanto el partido

Roberto ofreció unas declaraciones tras la derrota ante el Alavés por 2-0. El guardameta del Valladolid lamentó que el encuentro cambiara tanto con la expulsión de Nacho.

"Era un partido salvavidas para nosotros, un partido para darnos moral, puntos, aire... pero queda mucho y todos confiamos en que llegue el momento en el que no nos pase algo excepcional, como la expulsión a los 20 minutos; hasta ese momento creo que había sido el mejor inicio de los siete partidos jugados hasta ahora... solo nos queda mirar adelante y seguir", declaró el meta.

Y añadió: "Cuando estás en una situación delicada y empiezas bien un partido, pero te quedas con un jugador menos tan rápido, a un equipo como nosotros nos ha mermado y hace que inconscientemente des un paso atrás, que no tengas tanta fluidez en la salida del balón y al final el rival lo identifica y lo aprovecha. A partir de la expulsión el partido ha sido totalmente diferente".

Además, no dudó en enviarle un mensaje a la afición: "Me gustaría que se quedaran con las cosas buenas que hemos hecho en estos siete partidos; los resultados son los que son, y el fútbol es resultadista y necesitamos los puntos; creo que hemos hecho cosas bien y estoy seguro de que la gente nos va a apoyar y a seguir con nosotros que no vamos a parar ni a desistir en busca de esa primera victoria que nos dé impulso".