Roberto Ovelar no sigue en Once Caldas: ¿rumbo a la Liga Peruana?

El goleador paraguayo Roberto Ovelar no seguirá con Once Caldas, según informó este martes el club colombiano, y su próximo destino sería el fútbol de Perú.

Once Caldas no se clasificó este año para los 'play off' de la Liga Colombiana en la que Santa Fe y América de Cali disputarán el título de campeón.

Un comunicado del conjunto albo también informa de la salida del centrocampista uruguayo Jhonny Gally y del colombiano Jown Cardona, que llegaron a un acuerdo para irse de forma anticipada.

Ovelar, que antes estuvo en Millonarios y Junior, disputó 19 partidos con el Once Caldas y anotó seis goles.

Algunos medios colombianos y otros tantos peruanos aseguran que el próximo club de Ovelar será Deportivo Municipal, del país inca.

Sin embargo, otra versión de prensa insinúa que el nuevo entrenador de Deportivo Independiente Medellín, el reconocido Hernán Darío el 'Bolillo' Gómez, lo quiere como refuerzo para el equipo colombiano en la próxima temporada.

Once Caldas anunció la salida de Ovelar, Gally y Cardona dos días antes de jugar ante Millonarios en la Liguilla que disputan los equipos que no se clasificaron a los 'play off' del torneo local.

El ganador de este duelo jugará el 30 de diciembre frente a Deportivo Cali un partido para definir un cupo a la Copa Sudamericana de 2021, competición a la que ya están clasificados por Colombia Deportivo Pasto, La Equidad y Deportes Tolima.

Ovelar, de 35 años, ha estado también en el fútbol de México, Perú y Chile e incluso ha hecho parte de la Selección Paraguaya.