Roberto, sobre el penalti: "Se castiga demasiado"

El portero del Real Valladolid, Roberto Jiménez, ha reconocido este lunes, en rueda de prensa telemática, que más allá del resultado (2-0), sus sensaciones en el partido ante el Betis fueron "buenas", porque estuvo "cómodo en el "campo, disfrutando y conectado con los compañeros".

Pero, tal y como ha advertido, "el fútbol a veces es así, y no siempre da la oportunidad de irse del todo contento de los partidos", pero se sintió "feliz por debutar" y ya está "esperando el siguiente encuentro".

Respecto al hecho de haber salido tan pronto como titular, ante la baja de Jordi Masip, quien está en cuarentena tras dar positivo en coronavirus, ha señalado que "uno trabaja para estar preparado en cualquier momento, ya que es imprevisible saber cuándo vas a salir y, por tanto, lo más importante es estar a la altura y hacer lo que toca hacer en cada momento".

También ha aclarado que desea que Jordi "se recupere lo antes posible, y más por estos motivos y la situación que supone, para estar todos juntos y remar en la misma dirección estando en las mejores condiciones físicas".

Ha admitido, asimismo, que cuando supo la noticia del positivo de Jordi Masip, sí echó "la vista atrás" para analizar cuánto contacto había podido tener con él, que fue antes y después del anterior encuentro ante la Real Sociedad, en el que se "abrazaron" para "desearle suerte", pero luego no hubo apenas contacto.

"Está claro que existe un miedo latente de contagiarnos cualquiera de nosotros. Yo me enteré el jueves del positivo de Jordi, pero el miércoles ya no vino a entrenar y sabía que, desde el partido ante la Real, no había vuelto a tener contacto directo con él, por lo que confiaba en que no hubiera habido más contagios", ha detallado.

En cuanto a los dos goles que recibió ante el Betis, ha señalado que el penalti "estuvo bien ejecutado" y no pudo hacer nada a pesar de que adivinó "la dirección del mismo" y en el segundo tanto "se trataba de reaccionar lo más rápidamente posible, porque no daba lugar a la intuición", pero Joaquín le impidió ver bien el lanzamiento, "que fue un golazo".

Precisamente, cuestionado sobre la pena máxima, Roberto Jiménez ha indicado que "hay normas que han cambiado en los últimos tiempos y se salen de la lógica, porque hay manos, como en este caso, que son fortuitas, y no intervenía en una jugada de peligro, con lo que se castiga demasiado".

"Me gustaría pensar que estos penaltis se pitan en todos los campos y que la normativa se aplica por igual y, de hecho, nunca he dudado de eso y quiero seguir haciéndolo. Más allá de lo que se decida, es importante que se haga lo más rápidamente posible, si va a ser acertado, para no cortar el ritmo del partido", ha precisado el meta blanquivioleta.

Analizando el choque ante el Betis, Roberto ha explicado que el descanso les vino "bien": "para hablar entre nosotros y para escuchar las correcciones del míster, porque es cierto que no entramos con la intensidad y el acierto que nos hubiera gustado, y en la segunda mitad mejoramos mucho".

"Sergio González tiene la capacidad de transmitir cosas sin necesidad de enfados, y estaba claro que no estuvimos bien en la primera parte, pero después salimos mejor, en la línea que queremos estar para disputar el siguiente partido ante el Celta", ha comentado.

Este próximo compromiso es "importante" para "quitarse la espina un rival, el Celta de Vigo, que "llega en buen momento", ha precisado Roberto, quien ha asegurado que "hay ganas de que llegue esta cita" y ya tienen "las miras puestas en ella".