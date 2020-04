Roberto Torres quiere que la temporada se acabe en el campo

Roberto Torres lo tiene claro: la temporada tiene que acabarse. Está con ganas de volver al campo, de sentirse futbolista y de llevar a Osasuna hacia sus objetivos. Lo abordó en una entrevista con 'Mundo Deportivo' en la que comentó la crisis del coronavirus y sus efectos.

"Creo que lo mejor para todos es que se reanude y que finalice la temporada en el terreno de juego. Más allá de si es con o sin público, creo que es importante que se acabe. Pienso que volveremos pronto a los entrenamientos", afirmó en concreto.

Sobre su estado de forma, dijo: "Me encontraba muy bien. La verdad es que quizás el día del Espanyol fue el que mejor me encontré de la temporada. En este sentido, me da un poquito de pena que se haya parado. Creo que estamos haciendo una buena temporada a nivel personal y a nivel de equipo".

¿Y qué quiere Arrasate de él y sus compañeros? "Que seamos valientes, que seamos un equipo que pelea y que le metamos ritmo al juego. Lo que define a Osasuna es eso. Un equipo rocoso en defensa y un equipo alegre que juega en ataque con soltura y que, lo que tiene, se lo ha ganado a pulso".