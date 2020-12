Rochina negó que haya pedido cuatro años para renovar

El contrato de Rubén Rochina con el Levante finaliza al final de la presente temporada, es decir, en junio de 2021, por lo que ambas partes iniciaron las negociaciones para sellar su renovación.

Varios rumores apuntaron a que el futbolista había pedido cuatro años para estampar su firma, pero el propio valenciano lo desmintió en unas declaraciones en los canales oficiales del club.

"He tenido que leer noticias y escuchar comentarios de familia y amigos, de gente que te pregunta sobre la situación y sí que me gustaría aclarar que lo que sale en las noticias no es real. En ningún momento le he pedido al club cuatro años de contrato. Tampoco a nivel económico he pedido las cantidades que están saliendo por ahí", aseveró.

Además, Rochina aseguró que el dinero no está siendo ningún problema: "A nivel económico no he llegado a valorar ninguna opción porque al final la diferencia está más en la duración del contrato que en otra cosa".

"Mi compromiso con el Levante es firme. Mientras defienda esta camiseta no habrá dudas sobre mi entrega en el campo", agregó el mediapunta de 29 años.