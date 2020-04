Rochina ya se ve listo

Rubén Rochina, futbolista del Levante, explicó este jueves que confía en haberse recuperado ya de la lesión que sufrió en el aductor de la pierna derecha el 15 de febrero y espera que las “buenas sensaciones” que tiene al realizar los ejercicios físicos en casa se trasladen al terreno de juego cuando puedan volver a trabajar.

"De mi lesión no he notado absolutamente nada, estoy haciendo prácticamente todo lo que nos mandan y hago ejercicios específicos para el aductor. Espero que estas buenas sensaciones se trasladen al campo en cuanto podamos volver a entrenar todos juntos", dijo Rochina en una rueda de prensa telemática.

El futbolista valenciano se lesionó en el choque disputado en La Cerámica ante el Villarreal en febrero y cuando el Levante interrumpió los entrenamientos el 13 de marzo, un día antes de que se decretara el estado de alarma por la crisis del coronavirus, todavía no había vuelto a jugar.

Rochina explicó que no cree que vayan a necesitar tanto tiempo como en verano para volver a coger la forma. "Creo que somos conscientes de que tenemos que ser profesionales y cuidarnos y en mi caso incluso hacer un poco más. No es como en vacaciones de verano y creo que no vamos a necesitar tanto como en una pretemporada, aunque algo sí se va a necesitar", declaró.

Para el jugador del Levante el aspecto físico lo pueden trabajar en sus domicilios pero reconoció que "el toque con el balón se pierde" y añadió que es posible que puedan tardar "unos días en recuperar esas buenas sensaciones".