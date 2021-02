Rodgers necesita un delantero: "Vardy no puede hacerlo todo él solo"

Esta semana acabó el mercado de invierno, lo que significa que lo que hay es lo que queda hasta final de temporada para todos los equipos. Y eso no deja tranquilo a Brendan Rodgers, que lamentó que el Leicester no pudiera incorporar a un delantero en enero.

"Cuando Vardy está en forma y jugando, sigue siendo uno de los mejores delanteros de la Liga. Pero cuando tienes que jugar tantos partidos, necesitas a más de uno", señaló el técnico de los 'foxes'.

Y es que entiende que Iheanacho no es suficiente para apoyar al inglés: "Ha sido un gran apoyo para la delantera, pero no ha jugado tanto ahí y no lleva los goles que nos hubiera gustado. Aun así tienes que hacer tus planes y buscar lo mejor en cada posición, no en la delantera".

Rodgers insistió en que Vardy necesita apoyos: "Sabemos de la edad de Jamie (34 años). Aún confío en su estado físico y sus cualidades, pero no puede hacerlo todo él solo. Tenemos que ayudarle y es algo que debemos trabajar durante los próximos meses".

Cuestionado por los agentes libres, Rodgers descartó esta opción: "Conocemos el mercado y su situación, así que no creemos que se nos vaya a poner ahora mismo un delantero a tiro. Lo buscamos, pero pensamos más en el verano. Por el momento hay algunos huecos en la plantilla que nos gustaría ocupar. Si podemos, lo haremos. Si no, seguiremos adelante con lo que tenemos.".