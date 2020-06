Rodgers utiliza a Michael Jordan como motivación para el Leicester

Pocas personas del mundo del deporte no han oído hablar del documental 'The Last Dance', que trata la última temporada de Michel Jordan en Chicago y cómo se motivaba para ganar sus anillos.

Precisamente eso, la motivación, es lo que quiere utilizar Brendan Rodgers con la plantilla del Leicester. El técnico ha instado a sus jugadores a ver el documental y ponerlo en práctica.

"No sé qué estáis viendo, pero si tenéis la oportunidad, comienza a ver 'The Last Dance'. Si quieres saber qué es ser un jugador de élite y qué es estar al más alto nivel en términos de preparación, enfoque y mejora; ser el mejor y ganar, es lo que deberías estar viendo", dijo el técnico del Leicester en el 'Daily Mail'.

Lo utiliza Rodgers para motivar a sus jugadores y hacer ver cómo hasta el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos se machaca un día tras otro para seguir mejorando.

"Jordan fue bendecido con talento, pero lo maximizó completamente. Toda su mentalidad giró en torno a ser el mejor y estar en la élite. Cada jugador debería intentar eso. Se trata del trabajo que hizo y cuánto estaba preparado para sufrir", sentenció.