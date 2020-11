Rodri contó la reacción de Pellegrini a la goleada: "Se ha puesto serio"

Pellegrini se puso serio, muy serio, tras la derrota de su Betis por 4-0 ante el Athletic en su última cita en Liga. Así mismo lo contó uno de sus jugadores, Rodri, en declaraciones a los medios oficiales del club. De paso, el joven comentó su carrera hasta la actualidad.

"Pellegrini se ha puesto muy serio para corregir los errores que tuvimos y para que no se repitan. Hay que arreglar muchos detalles para que no vuelvan a suceder los errores de San Mamés", dijo el canterano sobre qué hizo su entrenador tras la llamativa derrota.

Sobre sus inicios, repasó: "Voy a hacer pruebas a Madrid, de ahí hago la pretemporada con ellos en el Alevín A y me dicen que me van a seguir y me mandan al Canillas. Llegó el Atlético y me fui con ellos. Estuve muy a gusto, pero me vino el Espanyol y me fui para allá a su residencia. Luego firmé por el Barcelona y estuve en La Masía, de ahí al Deportivo y me bajé en enero a mi pueblo. Desde que nací quería esto, jugar y a mis padres les doy las gracias porque se movieron y me llevaron a una prueba al Madrid".

Y constató que este pasito adelante que está dando le viene de perlas: "Personalmente, me vi cómodo. Hay mucha diferencia en los equipos, en Primera te llega el balón mejor, para mí me va mejor jugar en Primera. En la charla antes de comer me enteré de que iba a ser titular. No pegué ojo en la siesta. En el estadio me dijo (Pellegrini) que hiciera lo que sabía hacer".