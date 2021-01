Rodri tachó de "clara" la roja a Marc Valiente

El Betis empieza a retomar el vuelo. Tras su victoria este domingo ante el Sporting en la Copa del Rey, el conjunto de Pellegrini suma cuatro compromisos oficiales consecutivos sin conocer la derrota.

Ante el equipo asturiano, Rodri fue uno de los protagonistas tras su estreno como goleador profesional en el 0-2. "“He cogido el balón, me ha salido el central, he regateado en el área pequeña y he conseguido marcar”, explicó el mediapunta ante los medios.

Solo 20 minutos después de comenzar el duelo copero, Marc Valiente fue expulsado y el centrocampista destacó el acierto del árbitro y tachó su decisión como "tarjeta roja clara".

Por último, Rodri alabó el trabajo de su equipo, que empieza a coger buen ritmo competitivo. "Hace un par de años estuvimos en semifinales, con trabajo se pueden conseguir estas cosas. El mes de enero ya dijimos que había muchos partidos y esperamos seguir sumando aquí y en LaLiga. Queremos llevar al Betis donde se merece”, sentenció.