Rodrigo, al filial por consejo de Bielsa

No es que Marcelo Bielsa se haya hartado ya de Rodrigo Moreno, es que considera que el delantero español necesita más minutos de juego. Y como no los tiene en el Leeds, le ha mandado a jugar con el equipo Sub 23.

Rodrigo ha jugado esta temporada ocho partidos con el Leeds, el último este domingo, ante el Arsenal, como suplente. Solo en cuatro ha sido titular, y acumula apenas 431 minutos de juego.

Bielsa considera que tiene que jugar más para alcanzar su óptimo de forma, y aunque el calendario inglés está bien cargado de partidos, el 'Loco' considera que es contraproducente que lo haga con la exigencia que supone la élite.

¿La solución? Mandarle al filial. El fútbol inglés permite estas cosas, ya que los equipos Sub 23, Sub 21, etc., tienen sus propias competiciones y no están integrados en el campeonato nacional, como ocurre en España.

Así, Rodrigo ha jugado este lunes otro partido, como titular, enrolado en las filas del Leeds United Sub 23, ante el West Bromwich Albion de la misma categoría.

Y no ha estado solo. Con el español también han jugado otros compañeros del primer equipo como Poveda y Strujik, todos ellos suplentes ante el Arsenal este domingo, siendo este último el único que no tuvo minutos.

El español y el inglés fueron titulares, y se quedaron en la caseta tras el descanso, al cual llegó el Leeds con resultado de 0-1. Strujik jugó el segundo tiempo, en el que los 'whites' remontaron con goles de Roberts y Hélder Costa, también habituales del primer equipo.

El tanto de la victoria, obra del futbolista portugués de ascendencia angoleña Hélder Costa, quien costó al Leeds la friolera de 18 millones, fue una mezcla de habilidad y pura y dura suerte. Juzguen ustedes mismos.