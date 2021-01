Rodrigo habló de su curioso cambio con Bielsa: "No lo hace por fastidiar"

Rodrigo vive una realidad completamente diferente desde que se unió al proyecto del Leeds United en la Premier League. Ha tenido que acostumbrarse a jugar algo más atrasado, a entender el plano analísitico que le inculca Marcelo Bielsa y a otros tantos aspectos. Lo repasó en una entrevista con 'Marca'.

"Marcelo tiene una manera distinta de entender las situaciones del juego. Es bastante común que quite a un jugador en el descanso o en el minuto 25 o que te ponga y luego te saque a los diez. Son situaciones que quizá no se ven tanto. Lo tomo con naturalidad. Son cosas que hace no por fastidiar, sino por el bien del equipo", dijo cuando se le preguntó por aquella vez en que le cambiaron cuando había entrado de suplente.

"Es un entrenador muy analítico, que no deja detalle al azar e intenta tener todo bien atado en las distintas situaciones que se dan en los partidos, dependiendo de las características del rival. Es muy exigente, te pide siempre que seas un jugador proactivo tanto ofensiva como defensivamente", añadió.

"Es un mito hecho realidad. Tiene una manera de trabajar diferente, una metodología mucho más analítica, totalmente distinta a lo que me había encontrado, con una gran convicción en su estilo, en la forma en la que quiere que sus equipos jueguen", continuó respecto al preparador.

Y dio detalles sobre su llegada a Inglaterra: "En ningún momento me llamó para venir a Leeds, pero sé que estaba detrás cuando Víctor Orta (director deportivo) entró en contacto conmigo. Es un entrenador que mantiene bastante marcada esa distancia con el jugador. Luego, en el día a día, siempre es muy exigente con todos".

Sobre si está satisfecho con sus cifras, aseguró: "Me gustaría tener más, pero creo que estoy jugando a buen nivel. Aquí, en Leeds, juego de una manera diferente, más como un tercer mediocentro, intentando llegar lo máximo posible al área. El COVID-19 me dejó algunos partidos fuera, pero estoy encantado con el Leeds".

"Nunca había jugado así, con marcajes casi individuales en toda la cancha y todo el partido. Eso me obliga a jugar en partes del campo que no estaba acostumbrado. Pero intenté adaptarme. El equipo está muy bien trabajado y sabe lo que tiene que hacer", concluyó en este sentido.