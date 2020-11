Rodrigo Moreno confirmó su positivo en COVID-19

Rodrigo Moreno tiene coronavirus. El delantero del Leeds anunció su positivo en COVID-19, virus del que se ha infectado por contacto con un familiar contagiado.

El ex valencianista fue el encargado de dar a conocer su caso en su cuenta de Instagram: "Desafortunadamente, he dado positivo por COVID-19 después de estar en contacto con un miembro de la familia que se había infectado sin que lo supiéramos. De acuerdo con el protocolo, me aislaré y me perderé el juego con Crystal Palace"

Rodrigo quiso aclarar que se encuentra bien de salud, así como su familia: "Tanto mi familia como yo nos sentimos muy bien, tenemos la suerte de sentirnos saludables y mantenemos una actitud positiva. Desde casa apoyaré al Leeds y a la Selección de España como aficionado y pronto volveré al campo. Gracias a todos los que se han preocupado".

Al menos, el delantero será baja para el encuentro de la próxima jornada de la Premier League frente al Crystal Palace, además de no poder ir convocado con la Selección Española para los encuentros ante Países Bajos, Alemania y Suiza.