Rodrigo tachó su etapa en el Valencia de "seis años muy intensos"

Rodrigo Moreno militó seis temporadas en el Valencia y dejo un total de 220 partidos, 59 goles y 32 asistencias. Sobre el conjunto 'che' ha querido hablar el delantero español en una entrevista concedida a 'AS', además de su ilusión de ir con España a la Eurocopa.

"Está siendo una temporada complicada. He estado años allí y en situaciones parecidas. El club está en una situación difícil, mucha inestabilidad. Ojalá termine la campaña de la mejor manera posible, porque tengo muchos amigos y mucho cariño para el club y su afición", dijo sobre el equipo de Mestalla.

Cuando se le preguntó por su marcha del equipo, el atacante del Leeds respondió: "Llevaba bastante tiempo allí; tres veranos en los que parecía que me iba y luego me quedaba. Había llegado el momento de cerrar una etapa de seis años, que califico de muy positiva. Y en ese contexto apareció el Leeds, la Premier y el reto de trabajar con un entrenador como Marcelo Bielsa. Me llamó mucho eso".

"Fueron seis años muy intensos. Para mí y para todos los que los vivimos. Tuvimos años muy buenos y años muy malos. Creo que tuve nueve entrenadores, seis directores deportivos, tres presidentes, etc. Necesitaba cambiar y el club también quería entrar en una nueva etapa. Nos fuimos muchos que llevamos tiempo allí y así se dio todo", prosiguió sobre su periplo como 'che'.

En clave Eurocopa, Rodrigo ha estado convocado por Luis Enrique en alguna ocasión y podría ser un activo para la Selección de cara al torneo continental. "Es un reto que nunca se va de la mente porque ves que tienes opciones; ahí está tu historial en 'la Roja", explicó.

"Después de once años en la élite, está claro que no soy un '9' de área goleador. Esa no es mi característica. Pero no he llegado dónde he llegado por eso, sino por otras características. La clave ahora es que no volver a tener ninguna lesión de aquí a final de temporada y recuperar mi nivel. Luego veremos qué pasa", añadió.

Por último, se le pidió opinión acerca de su actual entrenador, el característico Marcelo Bielsa. "Su personalidad es muy fuerte, pero siempre va con respeto. Lo que veis en rueda de prensa es él, nunca dice nada de cara a la galería. La exigencia es máxima. La relación con el jugador es meramente profesional", concluyó.