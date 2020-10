Rodrigo Tarín, 'pepinero' hasta 2023

En Butarque están de enhorabuena. El club ha renovado este martes a Rodrigo Tarín, futbolista que desembarcó en el Leganés en verano del 2018.

La entidad 'pepinera' está encantado con el zaguero y le ha ofrecido un nuevo contrato. Ha firmado hasta 2023.

"Recuerdo todos los años que llevo aquí, cómo empezó todo, cómo he progresado, la persona y el jugador que llegó y lo que soy hoy en día", indicó el futbolista en unas declaraciones difundidas a través de la cuenta oficial del conjunto blanquiazul en la red social Twitter.

"El Leganés me ayudó a ser jugador profesional, confió en mí cuando yo estaba sufriendo un momento difícil. Ahora veo esta renovación, el cariño que se me tiene en el club y por parte de la afición. Me siento muy agradecido y muy orgulloso", añadió el zaguero, quien tras conocerse la noticia se mostró emocionado con un vídeo donde varios seres queridos le dan la enhorabuena.