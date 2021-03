Rodríguez Uribes aseguró que habrá público "cuando los expertos digan"

¿Cuándo habrá público en los estadios españoles de Primera y Segunda? Esa es la pregunta de moda en el fútbol nacional. Tras el lío con las finales de Copa, el ministro de Cultura y Deporte zanjó el asunto con unas rotundas palabras.

José Manuel Rodríguez Uribes aclaró que serán los expertos sanitarios los que avisen del momento oportuno para volver a abrir las puertas de los estadios, tal y como reconoció durante un acto con el Comité Olímpico Español.

"Cuando los expertos en salud digan que se dan las condiciones, habrá público. Repito: siempre tendremos en cuenta criterios sanitarios. Hablo todos los días con la ministra de Sanidad", dijo el ministro.

Y es que Rodríguez Uribes insistió en que él no es el encargado de tomar esa decisión: "Desde que empezó esta pandemia, hace ya un año, he dicho siempre que las medidas sobre el público en los estadios no las iba a decidir el ministro de Deportes, sino que lo iba a decidir la ministra de Sanidad, porque es un criterio estrictamente sanitario".