Rodríguez Uribes, preocupado por el fútbol modesto

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha afirmado este miércoles que el mundo del fútbol "no pudo prever esta crisis" generada por la pandemia de COVID-19, aunque destacando que el conjunto de equipos de élite "tiene otras opciones de resistencia" para mitigar el impacto económico.

"El fútbol, como todos los ámbitos económicos y sociales de este país, no pudo prever esta crisis. No lo esperó nadie, yo también estaba hace mes y medio organizando los presupuestos de este Ministerio con normalidad, con ilusión, porque estábamos avanzando mucho con la ministra de Hacienda y de pronto todo eso ha cambiado", ha comentado al diario 'AS'.

"Estamos ahora en una fase de evitar que la pandemia se extienda y de salvar vidas", ha añadido Rodríguez Uribes. "Supongo que toda esa imprevisión también se produjo en el fútbol", ha insistido el ministro durante su entrevista.

"El mundo del fútbol, sobre todo el profesional de élite, tiene otras opciones de resistencia en estos meses hasta que podamos volver a la normalidad. Pero a mí me preocupan mucho los futbolistas de Segunda B y Tercera, que son profesionales pero viven con un salario más justo. Aquí también es muy importante la solidaridad, que es un valor bidireccional que conecta lo público y lo privado", ha recalcado.

"La crisis de la pandemia está golpeando a todos los sectores sociales, económicos... y por supuesto deportivos. Es una crisis total, por eso la respuesta que hemos dado desde el Gobierno es transversal, de ayuda a todos los sectores que se han visto golpeados y el deporte también", ha explicado.

"Es una pandemia global, que va a distintos ritmos, pero que está afectando a 180 y tantos países del mundo. Todos nos vamos a ver afectados; no sé si por igual, pero es evidente que es un desafío para el mundo en su conjunto", ha reiterado el ministro.

"Si somos disciplinados y tienen éxito las medidas sanitarias que han diseñado los expertos, esperemos que pronto podamos salir de esta situación e ir volviendo progresivamente a la normalidad. Y también que nuestros deportistas puedan volver a sus vidas anteriores, a sus hábitos y a sus entrenamientos. Yo estoy convencido de que volveremos a estar arriba, como hemos estado siempre", ha espetado.