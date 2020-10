Rolan tendrá que esperar a causa del permiso de trabajo

Diego Rolan todavía no tiene el permiso de trabajo. EFE/Archivo

El esperado debut de Diego Rolan con el Deportivo de La Coruña no tendrá lugar hasta dentro de por lo menos dos semanas. La culpa en este caso no es del coronavirus, aunque la pandemia afecta, sino de su permiso de trabajo. No tiene los papeles en regla y ha tenido que ir a Uruguay a arreglarlo.