Rolan y Miku, con opciones de salir en enero

La delantera es uno de los puestos donde se espera más movimiento este mercado en el Deportivo de La Coruña. Aunque se quieren mantener efectivos, la economía manda y se espera aliviar la masa salarial.

De momento hay cuatro delanteros que han estado en la rueda. Estos son el canterano Adri Castro, Claudio Beauvue, Rui Costa, Miku y Diego Rolan. Y quienes parecen más cerca de salir son estos dos últimos.

En el caso de Miku Fedor, 'AS' explica que el Dépor no está satisfecho con su rendimiento. Acaba contrato en junio y ha sufrido problemas recurrentes de lesiones por los que apenas ha jugado 159 minutos y no ha hecho un solo gol.

Por otra parte, la salida de Diego Rolan se antoja necesaria por su ficha de 1,2 millones de euros. Mantenerle es insostenible, pero el Dépor solo lo hará si llega una buena oferta o hay un acuerdo provechoso con el delantero.

Si alguno de los delanteros se va del equipo, el citado medio asegura que la prioridad será un extremo. Rubén de la Barrera solo tiene a Lara, Boja Galán y Keko (lesionado), por lo que el recambio de alguno de los '9' sería un jugador de banda.