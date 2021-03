"Ronaldinho comienza a beber por la mañana y no para hasta el día siguiente"

La situación de Ronaldinho no pasa por su mejor momento. El ex futbolista brasileño, desde que murió su madre, Doña Miguelina, no ha levantado cabeza.

El entorno del ex jugador se ha mostrado tremendamente preocupado con el estado en el que se encuentra Ronaldinho, sumido en una crisis que le ha llevado a multitud de fiestas y excesos con el alcohol.

"Cada día es una fiesta. Comienza a beber por la mañana, vodka, whisky, ginebra... y solo deja de beber a la mañana siguiente. No es algo de ahora, pero notamos que se hizo más intenso después de la muerte de su madre", dijeron amigos suyos al diario 'Extra'.

Explicaron estos que, pese al delicado estado de salud en el que se encontraba Doña Miguelina, "hizo una fiesta de Nochevieja. Varios amigos de Río fueron allí porque se siente muy solo en ese inmenso lugar en el que vive. Hace barbacoa, baila, siempre se pasa".

"Vive en una fotaleza con todo lo que necesita. Ronaldo tiene un corazón inmenso y se esfuerza por ser generoso con sus amigos. Pero no todos son amigos de verdad y vemos que se está haciendo mucho daño", lamentaron.