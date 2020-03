"Ronaldinho fue estúpido dejando todo en manos de su hermano"

Ronaldinho cumple 40 años este extraño 21 de marzo y lo hace en la cárcel de Asunción, rodeado de presos y como nunca había pensado que lo haría.

Walter Casagrande, ex jugador brasileño también conocido por sus excesos y por lo mal que llevó la retirada, le examinó y de paso le dio un consejo.

"Fue uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. En el campo siempre tomaba las mejores decisiones, pero cuando se retiró empezó a equivocarse", dijo para 'GloboEsporte'.

Casagrande tuvo claro dónde estuvo el problema: "Dejó toda su vida en manos de su hermano. No se entiende esa decisión, fue una estupidez difícil de aceptar".

El ex futbolista del Torino, entre otros, que se popularizó por otras frases duras acerca de jugadores en los últimos meses, reconoció que él mismo cometió muchos errores similares, pero hay esperanza.

"Cuando yo me retiré también fui un irresponsable, tuve muchos problemas, hice muchas fiestas y solo pensaba en las drogas. Me perdí pero me recuperé y ahora estoy trabajando", concluyó.