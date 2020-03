"Ronaldinho no sabía que era delito, es tonto"

El ex futbolista Ronaldinho Gaúcho y su hermano Roberto se encuentran en prisión preventiva desde este sábado tras serles incautados pasaportes falsos para entrar en Paraguay en el aeropuerto de Asunción.

A falta de una sentencia firme, los abogados paraguayos del ex jugador del Barcelona utilizan la baza del desconocimiento como atenuante. Incluso su principal representante legal, Adolfo Marín, puso en duda la inteligencia del brasileño.

"La justicia no ha considerado que Ronaldinho no sabía que estaba cometiendo un delito, porque no entendía que eran documentos falsos. Él es tonto", aseguró el abogado al medio brasileño 'Folha de Sao Paulo'.

La jueza Clara Ruiz alegó peligro de fuga y aseguró contar con elementos que demuestran que ambos usaron documentos falsificados para decretar este sábado el reingreso de Ronaldinho y su hermano en la Agrupación Especializada, una sele de la Policía Nacional en Asunción.

Ronaldinho acudía a Paraguay para participar en el acto benéfico 'Fraternidad angelical', pero ahora se exponen a seis meses de prisión preventiva a falta de conocer una sentencia definitiva.