Ronaldinho salió sin cargos tras ocho horas de declaraciones

Ronaldinho Gaúcho y su hermano Roberto regresaron este jueves al hotel en el que se alojan tras declarar durante unas ocho horas en la Fiscalía por su ingreso al país con pasaportes falsos, y sin que el Ministerio Público determinara de momento elevar una imputación o cargos en su contra.

Ambos salieron del Departamento de Crimen Organizado escoltados por personal policial y entre una nube de periodistas, con dirección al Hotel Resort Yacht y Golf Club Paraguayo, en la ciudad de Lambaré, afueras de Asunción.

El abogado del ex futbolista, Adolfo Marín, dijo a los medios que la decisión de su cliente es someterse al proceso pertinente, ya que ha optado por permanecer en el país, pese a encontrarse en libre tránsito y comunicación. "Él no tiene ninguna restricción salvo que en una hora nos encontremos con una circunstancia diferente", dijo el abogado, quien añadió que sus defendidos no incurrieron en ninguna conducta delictiva.

"La decisión que se tomó es consentimiento de nuestro cliente, fue prestar declaración, responder a todas las preguntas del Ministerio Público, y nosotros a partir de mañana lo que vamos hacer es ingresar a verificar todos los detalles", acotó.