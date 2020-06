Ronaldo contesta a Capello: "No me negaba a perder peso, me negaba a pesarme"

Ronaldo acudió a un acto promocional de la Champions y, con el carisma que le caracteriza, no tuvo problemas en responder a la crítica de Capello, que fue su técnico en el Real Madrid.

El entrenador italiano habló de los problemas con la báscula de Ronaldo y aseguró que no quería perder peso. Eso sí, también dijo de él que es el jugador con más calidad que ha entrenado nunca.

El brasileño, que eligió a Zamorano como el mejor chileno de la historia, fue sincero cuando se le preguntó por estas declaraciones. "No me negaba a bajar de peso, me negaba a pesarme, que no es lo mismo", apuntó, provocando las carcajadas de los presentes.

"Y sí que lo bajaba cuando hacía falta. Hemos tenido pequeños problemas y hemos arreglado todo. Queda la anécdota, porque la verdad es que Capello ha sido uno de los mejores entrenadores de toda la historia", añadió.