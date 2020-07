"Ronaldo espera ver al Real Valladolid luchando por Europa"

Dos permanencias consecutivas, la segunda con cierta holgura, han vuelto a instalar al Real Valladolid en la élite de Primera División. Un sitio que perdió con el descenso de 2014 y que, con lo complicada que está la Segunda, costó mucho recuperar.

Llegó Ronaldo nada más establecerse de nuevo en Primera y el Pucela cambió muchas cosas. Quizás no tantas de esas que se ven, pero sí intangibles.

David Espinar, hombre de confianza de brasileño en el equipo blanquivioleta, aseguró que en unos años espera que el equipo luche por ir a Europa.

"Queremos ser un equipo que aspire a luchar por las cosas. Si se hacen las cosas bien, Ronaldo siempre ha dejado claro que espera ver a un Real Valladolid luchando por Europa en unos años. Eso es cambiar la mentalidad del club", explicó el director de Presidencia del club pucelano.

"Una de las palabras que él siempre menciona es la revolución. Es el principal exponente de que queremos revolucionar, la gestión del fútbol", prosiguió Espinar.

Igualmente, el mandatario del Valladolid habló de la complicada pandemia y cree que, como ente, el fútbol podía haber hecho mucho más: "El fútbol ha tenido una oportunidad para demostrar que no vive ajeno a la sociedad y no la hemos aprovechado como gremio".

Espinar sacó pecho por el modo en el que el Valladolid ha afrontado la pandemia y recordó que no ha habido ERTE ni reducción salarial de los futbolistas. "No hicimos ERTE y negociamos con los jugadores una bajada salarial únicamente si no se retomaba la competición liguera", apuntó.

Y se centró en los errores del fútbol: "Al fútbol le ha faltado humanidad. No hablo de LaLiga o de la Federación, hablo del fútbol como estamento. Se pudo escuchar más a los implicados antes de tomar decisiones, ser más proactivo, más comprensivo y humano...".

Para concluir, el director de Presidencia respaldó una vez más a Sergio González y habló del fracaso en el fichaje de Ben Arfa: "Llegó en un mal momento en cuanto a su preparación, pero, más allá de su rendimiento en goles, su actitud ha sido intachable. Ben Arfa venía de una etapa en la que no se había entrenado como un jugador profesional. Llegó el parón por la pandemia y, en lugar de dejarse ir, recuperó todo lo posible. Ha aprendido castellano, se puso a tono físico, se integró en el vestuario y no ha dado ningún problema de convivencia. Es muy difícil que el Real Valladolid pueda contar con un Ben Arfa a pleno rendimiento en situaciones normales".