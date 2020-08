"Ronaldo está encantado, pero somos ambiciosos y queremos más"

David Espinar, director del gabinete de presidencia del Real Valladolid, atendió al diario 'AS' para valorar la actualidad del equipo, volviendo a insistir en la necesidad de mejorar la actuación del fútbol durante la pandemia de coronavirus.

"Incluso con el paso de los días creo que el fútbol se está erosionando a sí mismo. Llegará un momento en el que todos los actores del fútbol nos sentemos y veamos que esto es intolerable. Hay que replantearse de qué manera nos relacionamos con la sociedad, con los jugadores, con los patrocinadores, aficionados, entre clubes… Cuando esto acabe, tendremos que reconsiderar lo que ha sido el fútbol en toda esta pandemia", comentó.

Además, Espinar explicó por encima los gastos del club: "Hay que ver el presupuesto de cada año, compuesto por los ingresos y los gastos. El límite salarial es una cosa y otra es el presupuesto. El club ha tenido que invertir mucho dinero en pagar la deuda contraída por el propio club y es lo que se seguirá haciendo durante varias campañas más, aunque de una forma más equilibrada y menos lesiva para los intereses del Real Valladolid".

Sobre la posibilidad de ponerle apellido al estadio, comentó: "Es un tema pendiente, pero que no se resuelve tan rápido. Primero nosotros necesitamos el permiso de la ciudad, no somos los propietarios del estadio. No hay tantos estadios que tengan un nombre comercial. No es una operación sencilla y estamos trabajando en paralelo a otras cuestiones".

Finalmente, dejó clara la felicidad de Ronaldo en el conjunto pucelano: "Está encantado con la temporada pasada, que todavía no ha acabado, y con la presente. Somos muy ambiciosos y siempre queremos más, pero estamos muy contentos con lo que hemos podido hacer, con la respuesta de los abonados y aficionados, de los trabajadores, de todos los que forman parte del Real Valladolid".