Ronaldo motiva a Marcos André para que crezca

El delantero del Real Valladolid Marcos André, que esta temporada ha debutado en Primera División con la camiseta blanquivioleta, sigue el consejo que le ha dado el presidente del club y compatriota, Ronaldo Nazário, y trabaja "con ilusión, para crecer poco a poco".

"Ronaldo sabe que para los brasileños él es lo máximo y un ejemplo a seguir y, las veces que he hablado con él, me ha dicho que esté tranquilo, que siga trabajando con ganas, porque seguro que los goles acaban llegando", ha precisado este martes en rueda de prensa telemática.

Según ha explicado el jugador, "el ambiente en el vestuario es bueno", a pesar de que el equipo ocupa la última posición de la tabla y aún no ha conseguido la victoria, y ha asegurado que, esta semana, han "trabajado bastante" porque el técnico, Sergio González, les ha "pedido mucho, igual que hace siempre".

"Es importante que el grupo siga unido, porque seguro que así nos irá muy bien", ha matizado el delantero, quien considera el partido del domingo, ante la SD Huesca, "muy importante", puesto que es un rival "directo" en la lucha por la permanencia y, al igual que el Real Valladolid, aun no ha ganado ningún encuentro.

Además, ha advertido de que "ha sido una semana buena de trabajo", que quieren que "tenga recompensa" en forma de tres puntos, ya que empieza a ser acuciante y, si bien ha reconocido que el equipo "no está nervioso" por el hecho de ser el farolillo rojo de la competición, sí "tiene ganas" de llevarse el triunfo.

El delantero brasileño se ha mostrado "contento", por haber logrado la confianza del club y haber podido afrontar "con tranquilidad" el mercado veraniego, sabiendo que, aunque nunca hay nada seguro, tenía todas las papeletas para quedarse en el Real Valladolid.

"He tratado de aprovechar los minutos que he tenido durante la pretemporada y he estado tranquilo, procurando trabajar para intentar aportar lo máximo, como he hecho siempre, aunque en este caso se trata de una división más exigente, en la que hay un nivel 'top' y sigo adaptándome a ella", ha apuntado.

En este sentido, ha señalado que "hay que ir partido a partido, prepararse y buscar las mejores prestaciones" lo que hace con "más ganas aún", tratando de "demostrar y aportar" lo que tiene, una vez ha garantizado su permanencia en el equipo, tras cerrarse el mercado de fichajes.

Ha admitido que, en Miranda "jugaba solo más arriba, acompañado de media punta", mientras que, en el Logroñés, "jugaba con otro compañero en la delantera", por lo que se "adapta a la situación, a los compañeros y a lo que pida el entrenador en cada momento".

Por último, ha reconocido también que "es verdad" que los delanteros "no" están teniendo "las oportunidades de remate" que quieren, pero están "variando opciones tácticas para que lleguen los balones con más facilidad a los delanteros y para generar más juego por fuera".