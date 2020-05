¡Ronaldo pensó en volver a jugar en 2018!

El gran Ronaldo Nazário se retiró con 34 años en Corinthians. Ya mismo hace una década de que el legendario jugador brasileño colgó las botas, a las que le pudo quitar el polvo en 2018.

En un directo con Juan Sebastián Verón desde la cuenta de Estudiantes de La Plata, Ronaldo confesó que quiso volver a jugar hace menos de dos años, pero que la idea no fue a más.

"Cuando compré el Valladolid lo pensé. Si hay un sacrificio, puedo volver a jugar unos partidos si me entreno tres o cuatro meses", afirmó 'O Fenómeno'.

Rápidamente, Ronaldo se quitó ese sueño de la cabeza porque cree que "los chicos van muy rápido ahora", así que ahí se quedó ese deseo que todos los amantes del fútbol tendría si existe la posibilidad.

En cuanto a su carrera, a Ronaldo le hubiera haber jugado unos años más, pero que las lesiones y las "peleas" con su cuerpo le obligaron a dejarlo antes de lo que él quería.

"Estoy orgulloso de todo lo que hice y me hubiera gustado tener menos lesiones. Las que tuve me cambiaron la vida y me hicieron más hombre. He perdido desde el lado deportivo cuatro o cinco años, pero mi carrera fue espectacular", acabó el presidente del Valladolid.