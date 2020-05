Ronaldo quiere crear estrellas, y no comprarlas

Ronaldo quiere un club de cantera, ya que no puede permitirse tener uno de cartera. Así se lo explicó al jugador de fútbol sala Falcao, en la charla que ambos mantuvieron en las redes sociales.

El sueño de todo club es el crear sus propias estrellas, y no tener que comprarlas. Y Ronaldo lo comparte, en lo que al Pucela se refiere. "No voy a poder competir con los grandes clubes, ellos compran jugadores de 30 millones sin esfuerzo y yo no puedo entrar ahí. Yo tengo que invertir en la formación", le explicó a Falcao.

"No voy a poder traer jugadores que cuesten 10-15 millones. Yo lo que puedo hacer es formar jugadores en mi región, yo tengo una región muy grande de casi dos millones de habitantes. Tengo que tener las herramientas para crear jugadores y ese es mi proyecto", añadió.

En esa charla con la estrella del fútbol sala, Ronaldo reconoció la importancia de ese deporte en el fútbol. "Comencé jugando al fútbol sala, me encantaba, jugaba cerca de casa en Río", relató el brasileño.

"Y me di cuenta que llevaba ventaja sobre los otros niños porque yo sabía jugar en espacios reducidos, llevar bastante tiempo el balón en los pies y buscar soluciones dentro del campo en espacios reducidos y, además, tenía mejor control de balón", apuntó.

Por eso quiere apostar por el futsal con el Valladolid. "Se ha convertido en una cuestión prioritaria para mí. Encontré un club muy tradicional y con la infraestructura muy limitada: tres campos de entrenamiento y el estadio, que vamos reformando por partes, pero no hay una zona de entrenamiento específico", explicó.

Aseguró que invertirá en el fútbol sala y en el baloncesto, el otro deporte que más arraigo tiene en la ciudad, con permiso del balonmano. "Yo creo mucho en ese formato de que los niños empiecen en fútbol sala para que gradualmente vayan pasando a un campo más grande. Es fundamental", dijo también el presidente blanquivioleta.

Su proyecto se tiene que cimentar en una cantera potente. "Ahora tenemos 600 o 700 alumnos en las escuelas y yo quiero llegar a 3.000 o 4.000 en una ciudad de 300.000 habitantes. Yo creo que es fácil para atraer a más niños a jugar al fútbol", comentó.

Y prueba de ese compromiso con la cantera lo encontramos en el Valladolid Promesas, el cual disputará por primera vez en su historia el 'play off' de ascenso a Segunda. Lo ha logrado de la mano de su entrenador, el ex futbolista Javi Baraja.

Logre o no el ascenso, Baraja ya ha visto recompensados sus esfuerzos. Su contrato ha sido ampliado hasta 2022, por lo que estará al frente del Promesas otro par de temporadas.