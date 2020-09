Ronaldo, un presidente cercano e involucrado en el día a día de su club

Ronaldo Nazário no puede vivir alejado del fútbol, y por eso acabó comprándose un club. Y no como otros, que ponen el dinero y se desentienden, esperando resultados. Él intenta vivir al pie del cañón.

Así se lo explicó al también ex futbolista Jorge Valdano. "Tengo una relación bastante directa con los jugadores, tengo acceso total y ellos lo tienen conmigo. Yo voy a Valladolid cada semana, intento asistir a todos los partidos posibles", dijo, en la entrevista que le fue realizada.

"Todo va bien, en el club hay mucho trabajo por hacer todavía. Ya hemos hecho bastantes cosas, pero tenemos muchas más por hacer y objetivos grandes por lograr", añadió al respecto.

Para él, la presidencia es el puesto ideal. "Nací para el fútbol, pero nunca pensé ser entrenador, cuando lo pienso me vuelvo loco, no puedo pensar tener que controlar a 25 tíos... ¡imagina que me tocan 25 Ronaldos!", bromeó.

"Quería algo más tranquilo, porque quiero dedicar tiempo a mi familia y a mis hijos, vivir la vida. Estuve dos o tres años buscando una oportunidad y estuve en 2014-15 en Estados Unidos y tuve una experiencia en la Segunda División, que fue buena, pero que costaba 100 millones de dólares", continuó.

Explicó cómo acabó en el Pucela. "Aprendí bastante y me fui a Londres a estudiar gestión, marketing y mejorar mi inglés y ya de paso buscar una oportunidad en el fútbol. Mientras estaba en el Mundial de Rusia 2018 apareció la posibilidad de comprar el Real Valladolid y ahí empezó la historia", dijo.

"Era un club con una deuda alta... yo pagué 30 millones de euros al ex propietario y el club tenía una deuda de otros 25 millones... por lo que fue una inversión bastante arriesgada, pero estaba clarísimo que, con un poco de suerte, las cosas saldrían bien", añadió Ronaldo.

Fue recibido con los brazos abiertos, y pronto desaparecieron los recelos de aquellos que temían a un nuevo Nacho Lewin. "Me siento muy cómodo, tengo un equipo de gente muy bueno y muy capaz y entre todos estamos realizando muchas tareas. Es cierto que esperaba que el club tuviera más patrimonio... pero ni eso", explicó.

"Ahora estamos construyendo ese patrimonio del club. Un club con tanta tradición como el Real Valladolid no tenía un centro de formación, ni una ciudad deportiva, el estadio debería ser propio... tenemos cosas todavía por las que trabajar", dijo el mandamás blanquivioleta.

Insistió en comprar el estadio, su gran ambición. "Espero que podamos empezar las obras de la ciudad deportiva y estamos en negociaciones por el estadio con el alcalde Óscar Puente y yo creo que vamos muy bien", apuntó.

"Que la suerte nos siga acompañando, ya son dos años en Primera, algo que es fundamental para que el proyecto siga adelante", insistió Ronaldo.

Acabó valorando los éxitos deportivos, los cuales quiso hacer extensibles a la ciudad. "Lo he vivido con angustia; en los partidos, aunque esté en el palco y tenga que disimular, sufro muchísimo, pero bueno, hemos tenido la recompensa de ver a la ciudad con una ilusión increíble", afirmó.

"Todos siguen el proyecto y creo que es una gran revolución para la ciudad", agregó, para finalizar, dejando claro que para él, no hay Real Valladolid sin la ciudad de Valladolid.