Rondón se viste de blanquiazul: "Me gustaría retirarme en el Málaga"

Salomón Rondón acabó encantado del Málaga y de la ciudad. El venezolano, ahora en el Dalian Yifang de China, mostró su deseo de vestir la elástica blanquiazul en los últimos años de su carrera.

"Málaga es mi segunda casa. Mis dos hijos han nacido aquí. Estoy muy apegado a esta ciudad. Antes estuve dos años en Las Palmas y también les estoy agradecido. Pero Málaga es la ciudad que más se parece a donde nosotros venimos", dijo Rondón a 'AS'.

Rondón solo dejó buenas palabras hacia la ciudad y el club. "Aquí tengo casa y gran cariño por los aficionados. ¿Opciones de volver? Opciones claras no hubo. Pero no se descarta porque creo que es el sitio donde me fue bastante bien. Por supuesto que volvería. Me gustaría retirarme en el Málaga y viviría aquí tranquilamente", añadió.

El rendimiento de Rondón en el Málaga fue sobresaliente. "Por el tema de los goles fue una de mis mejores etapas", explicó, a la vez que recordó el partido contra el Sporting de Gijón, en el que marcó para llevar al conjunto blanquiazul a la Champions League. "Quedábamos cuartos ganando si el Valencia empataba o perdía. Significó mucho para mí", añadió.

Rondón se marchó justo antes de jugar la fase previa de Champions. "Aquello fue bastante extraño porque estábamos en La Rosaleda reunidos. Salíamos del estadio. Entonces el autobús se frenó y me dijeron que me tenía que bajar porque no iba a la gira. Me cogió de sorpresa. Me bajé del autobús, fui a las oficinas del club y me estaban esperando. Lo del Rubin Kazan era un hecho", explicó.