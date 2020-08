Rooney y su temor a un Liverpool con Thiago: "Espero que no vaya allí"

Rooney no se esconde. En su columna dominical en 'The Sunday Times', en la que analizó la previa de la final de la Champions, el jugador del Derby County mostró públicamente su temor a que Thiago Alcántara, aún jugador del Bayern de Múnich, recale en Anfield.

"Es un gran jugador. Solo espero que no vaya al Liverpool", dijo tras elogiar las cualidades de un ex azulgrana que, según recordó Rooney, pudo haber jugado en Old Trafford.

"En 2013 estuvo a punto de firmar por el Manchester United. Es un centrocampista completo, de verdad, con un poco de todo. Ayuda muchísimo en la presión del Bayern y se deja caer entre los centrales para tomar el balón, pero también puede unirse cuando están jugando alrededor del área rival", analizó.

Eso sí, el ex delantero del United admitió que "sería genial verlo en la Premier" al que considera "uno de los mejores centrocampistas de Europa".