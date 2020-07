Rosell aboga por que el Barça deje a un lado las secciones profesionales

Sandro Rosell dio su opinión sobre el club. Cree que, si quieren crecer, lo mejor es cambiar radicalmente de estrategia.

"No lo podemos abarcar todo. Y, cada cosa que no sea fútbol, perdemos capacidad competitiva con los grandes clubes de Europa, que solo se dedican al fútbol", afirmó Rosell en una entrevista al diario Sport.

El empresario catalán, que reconoció que esta es una cuestión que genera mucho debate, hizo especial hincapié en la necesidad de que el Barcelona siga evolucionando para mejorar su tesorería, ya que cuentan con "una gran capacidad para generar recursos e ingresos".

En lo que respecta a la actual junta directiva, Rosell catalogó a Josep Maria Bartomeu de persona "demasiado blanda" y aseguró que, para presidir el Barça, hace falta tener "más mala leche".

De cara a las futuras elecciones del club, el ex presidente, que reiteró no estar vinculado a ninguna candidatura, mostró su decepción por la decisión del vicepresidente Jordi Cardoner de no presentarse como candidato continuista, un hecho inaudito en la historia del club. "No me molestó, porque es respetable. Ahora bien, todos pensábamos que él debería haber sido el continuista", afirmó.

Rosell también criticó la actitud de la prensa hacia el club azulgrana y destacó la cantidad de "malas noticias" que publican todos los medios, entre los que incluye a los catalanes. "El otro día dijeron que si el Barça perdía con el Atlético echaban a Setién. El club llamó a 'TV3' de parte de Bartomeu para decir que era mentira. Y no rectificaron. Le estamos dando árnica a los de Madrid", concluyó.