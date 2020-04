Rosell descartó su candidatura a la presidencia del Barça

Todo parecía una maniobra para volver a situarse en la actualidad azulgrana y presentar su candidatura a la presidencia del club, pero no, Sandro Rosell confirmó en su entrevista en 'Mundo Deportivo' que no se presentará en 2021 a las elecciones del Barcelona.

"Le prometí a mi madre que mientras ella esté viva no me presentaría, y espero que mi madre viva 150 años. Además, hay que saber pasar página y no eternizarse en los cargos...", explicó Rosell, que cumple un año en libertad después de su absolución.

En la entrevista, el ex presidente 'culé' mandó su apoyo a Josep Maria Bartomeu: "Barto es más fuerte de lo que la gente piensa. Ha tomado sus decisiones él solo y todos los directivos que siguen ya estaban".

Eso sí, Rosell sabe que será decisivo en la campaña y no lo ocultó: "Sigo todas las noticias con mucho interés. Lo único que deseo es que ningún candidato represente los intereses mediáticos o económicos que siempre han querido controlar el club para facturar y ganar dinero a su costa, como ha pasado en alguna etapa pasada".

"No apoyaré a aquel que represente intereses mediáticos, económicos y/o políticos y, cuando sea el momento y si los socios quieren escucharme, denunciaré abiertamente quién los representa (esos intereses mediáticos) para no votarle", concluyó.